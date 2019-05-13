Клещи свирепствуют: с начала года покусали уже 450 волгоградцев

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-13T15:29:37+03:00

Клещей сейчас в лесополосах очень много, так что соблюдайте меры предосторожности, будучи на природе. Фото: Александр БОЙКО

Изменить размер текста: A A

Май в этом году в Волгоградской области очень теплый, а теперь еще и дождливый. В такую погоду бушует не только зелень, вместе с ней размножаются и клещи. Сейчас их в лесополосах просто огромное множество. И, несмотря на предупреждения врачей и сотрудников регионального Роспотребнадзора, число покусанных волгоградцев растет день ото дня. На данный момент, как сообщают в ведомстве, с укусами клещей в медучреждения региона уже обратился за помощью 451 человек. Одного волгоградца кровопийца заразил Крымской геморрагической лихорадкой. Случай КГ зарегистрирован в Суровикинском районе. Фермер подхватил инфицированного клеща во время работы с домашним скотом.

Пока в Роспотребнадзоре уверяют, что эта статистика не превышает среднемноголетних значений. Но все равно еще раз обращаются к волгоградцам с просьбой соблюдать меры безопасности при работах с домашними животными и на природе.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» обеспечена всеми необходимыми препаратами на исследование клещей. Находится эта лаборатория по адресу: Волгоград, улица Ангарская, дом 13Б, телефон 8 (8442) 36-38-41, 36-25-71. Часы приема клещей на исследование в рабочие дни – с 8.30 до 15-30, в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU