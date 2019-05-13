Камышанку отправят в колонию за смертельный укол своей соседке

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-13T14:57:30+03:00

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Сколько нас таких, кто просит сделать укол соседку или знакомую? Считают, мол, много ума для этого не требуется. В Камышине вот так по халатности соседки умерла после укола женщина. Теперь 39-летнюю камышанку будут судить по статье «причинение смерти по неосторожности».

Случилось это в январе прошлого года. К 39-летней женщине пришла соседка, страдающая хроническим воспалением уха, и попросила сделать ей укол антибиотика. Камышанка согласилась, поскольку у нее был опыт работы медсестрой и она умела делать уколы.

Женщина без каких-либо назначений врача смешала антибиотик с «Лидокаином» и водой для инъекций, сделала укол и ушла. Через время к ней прибежал муж больной женщины и рассказал, что супруге стало резко плохо, и она теряет сознание. Увидев, что у приятельницы стремительно развивается аллергическая реакция, «медсестра» сделала вколола ей антигистамин и вызвала «скорую». Врачи неотложки пытались реанимировать пациентку, но не спасли. Женщина скончалась от анафилактического шока, вызванного препаратом «Ледокаин».

- Следователи собрали все факты, подтверждающие вину камышанки. Прокуратура уже утвердила ей обвинительное заключение. Дело передали в суд, - говорят в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU