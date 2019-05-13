На Волгоградскую область идут ливни, гроза и град

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-13T14:23:45+03:00

МЧС предупреждает: непогода будет бушевать с вечера 13 мая, а также 14 и 15 мая

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На Волгоградскую область с севера движется циклон, который несет с собой ливни и грозы. Сегодня, 13 мая, МЧС по региону выдало экстренное предупреждение по этому поводу. Волгоградцев предупреждают о грядущей непогоде. По данным Волгоградского Гидрометцентра уже к концу дня 13 мая, а также ночью и утром 14 мая на территории Волгоградской области ожидаются грозы. Ветер усилится, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду (местами до 28 метров в секунду). В отдельных районах Волгоградской области возможен даже град.

Ливень будет идти предположительно всю ночь и утро 14 мая. Потом дождь прекратится на время, 15 мая опять будет лить почти по всей территории региона.

- Сильный ветер и дождь увеличивают риск возникновения возможных нарушений энергоснабжения в населённых пунктах, - предупреждают волгоградцев в региональном ГУ МЧС.

Спасатели призывают не стоять и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Если увидите оборванные электропровода, не приближайтесь к ним, о неисправностях сразу сообщайте в региональную энергетическую компанию МРСК Юга по телефону 8-800-100-70-60.

Администрация Волгограда в свою очередь также призывает жителей проявить максимальную осторожность. Находясь на улице, обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения, не оставлять без присмотра детей и отменить по возможности дальние поездки.

Владельцам маломерных судов запрещено выходить в плавание в такую непогоду.

Берегите себя!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как сообщили в мэрии Волгограда, оперативные службы города уже перевели в полную боевую готовность к работе в сложных метеорологических условиях. К оперативным выездам подготовлены ремонтные и аварийные бригады, установлено дополнительное дежурство всех служб, отвечающих за жизнеобеспечение города, проверен технический запас необходимых материалов и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU