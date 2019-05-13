В Волгограде судят директора, задолжавшего работникам сто тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-13T13:39:40+03:00

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В Волгограде под суд пойдет еще один директор, который возомнил, что можно не платить своим работникам зарплату и жить спокойно. Но просчитался: закон очень строг к таким дельцам. Его фирма, как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, специализируется на разработке и производстве теплооборудования. Да, работа у таких организаций сезонная. Однако, это не дает права не платить сотрудникам положенный заработок. А трое его подчиненных несколько месяцев жили одними обещаниями, получая деньги лишь периодически и частями.

Как установили следователи СО по Дзержинскому району СУ СКР, общая сумма задолженности перед тремя работниками составила более 100 тысяч рублей. При этом, как показала проверка, финансовая возможность своевременно платить зарплаты подчиненным у директора организации имелась. Но бизнесмен тратил деньги на хозяйственные нужды.

Трое сотрудников не выдержали такого отношения и обратились в прокуратуру. Следователи полагают, что пострадавших от действий директора фирмы гораздо больше, просто люди почему-то мочат и терпят.

- На директора завели уголовное дело по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - уточняют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU