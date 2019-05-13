Мошенники под видом полицейских вымогали деньги у волгоградских продавцов

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-13T12:26:29+03:00

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В полицию обратилась продавщица одного из магазинов в Центральном районе Волгограда. Женщина рассказала, что к ней во время работы подошли двое мужчин. Представились они сотрудниками волгоградского МВД. Они сообщили волгоградке, что в отношении нее будут возбуждать уголовное дело по факту фальшивомонетчества. Мол, она дала сдачу покупательнице поддельной двухтысячной купюрой. Но они готовы его закрыть за награду в две тысячи рублей. Женщина пообещала заплатить, но позже - денег с собой нет, и позвала их в другой день.

Но странным полицейским дама не поверила и отправилась в райотдел. Оказалось, что пострадавших от двух мужчин много. Они обошли не один магазин в поисках доверчивых продавцов. Мошенников задержали, им 33 года и 44 года.

Всех, кто стал жертвой аферистов, просят позвонить по телефону 30-45-18 или прийти к следователю Владимиру Клишину по адресу: Голубинская, 5, кабинет №5.

ИСТОЧНИК KP.RU