В Астрахани спасатели вытащили змею из стены дома

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-13T11:54:08+03:00

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Вызов городским спасателям пришел от сотрудников рыбного предприятия по улице Красная набережная в Астрахани. Испуганные работники рассказали, что к ним в здание пробралась огромная змея и они не знают, ядовитая она или нет. Сами прогонять животное они не решились. Через десять минут отряд был уже на месте. Ползучий гад испугался не меньше сотрудников, он заполз в стену и категорически отказывался оттуда выходить. Но опытные спасатели смогли выманить змею - не первый раз имеют дело с подобными сюрпризами.

Как рассказали "КП-Волгоград" в городской службе спасения, змея оказалась совсем не ядовитой. Это был желтобрюхий полоз, причем весьма крупный экземпляр. Губить животину не стали, а сфотографировали для отчетности и выпустили на волю – к водоему. Полоз свободе обрадовался и исчез в высокой траве за пару секунд.

Живоное достали из стены.

ИСТОЧНИК KP.RU