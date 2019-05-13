Автобус №98 в Волгограде поменял перевозчика

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-13T11:41:03+03:00

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Утром 13 мая в Волгограде ни один автобус не вышел на маршрут №98 «Речпорт - ТЦ Метро», который соединяет Жилгородок, жилой комплекс «Бейкер Стрит», Больничный комплекс и Семь ветров с центром города. Тревогу забили местные жители и активисты. Ведь общественный транспорт не вышел на линию без предупреждения, горожане так и не дождались его на остановках. Волгоградский автобусный парк от маршрута отказался - невыгодно. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, нового перевозчика уже нашли - по итогам конкурса к обслуживанию приступил ИП Калинин. И автобусы №98 продолжают ходить по маршруту, только уже не большие. На линии по-прежнему работают 12 машин, сохранится и привычный интервал движения.

- С 13 мая произошла смена перевозчика на автобусном маршруте №98. В первый день работы департамент городского хозяйства зафиксировал отклонение от расписания движения. Предпринимателю указали на недопустимость подобных нарушений. Сейчас движение на маршруте нормализовалось, автобусы ходят по утвержденному графику, - пояснили «КП-Волгоград» в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU