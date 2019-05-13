Под Волгоградом 49 мигрантов выгнали с полей

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-13T11:17:45+03:00

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Для фермеров сейчас горячая пора. На полях трудятся тысячи работников. И не все из них имеют на это право. Отделы иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции волгоградской полицией проверили, что за граждане трудятся на волгоградских просторах. Возле поселков Кузьмичи, Самофаловка проверили документы у 50 мигрантов. У 37 из них не оказалось патентов на работу. Хотя все имели права находиться в нашей стране, но не трудиться. Еще 12 незаконных работников нашли полицейские Светлоярского района.

- В отношении всех нарушителей составили административные материалы. Им грозит от двух до пяти тысяч рублей штрафа. Отсутствие патента не влечет за собой обязательного выдворения, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Все мигранты приехали в Россию зарабатывать. Так что не исключено, что они снова выйдут на работу уже у другого фермера. Если тот рискнет. Ведь работодателей наказывают на более весомую сумму. Некоторые разоряются после подобного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU