Таксист обокрал пассажирку, когда та заснула после ночного клуба

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-13T10:34:02+03:00

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К полицейским Советского района с заявлением пришла 19-летняя студентка. Девушка пожаловалась, что у нее исчезли 10 тысяч рублей. Она рассказала, что возвращалась уже под утро из ночного клуба. Вызвала такси, но когда села в него, то после ночных танцев от усталости заснула. С таксистом расплатилась, но утром недосчиталась денег, пыталась связаться с водителем, но не получилось.

Следователи выяснили, каким такси она добиралась, и кто был за рулем. 38-летний таксист почти сразу признался: виноват, бес попутал, думал, пассажирка решит, что потеряла их в ночном клубе.. Он воспользовался сонным состоянием девушки, забрался ей в сумку, вытащил кошелек и забрал деньги.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ – Кража. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. До этого волгоградец ни разу к уголовной ответственности не привлекался, - рассказали "КП-Волгоград" в УМВД по Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU