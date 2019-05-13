2019-05-13T10:02:23+03:00
Происшествия

Пьяный волгоградец на ВАЗе отправил друга в реанимацию

Он устроил "догонялки" с полицией
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Пострадали и водитель и его подруга.Пострадали и водитель и его подруга.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Авария произошла в Николаевском районе в половине третьего ночи. Виляющую вазовскую девяносто девятую» инспекторы ГИБДД заметили на грунтовке автодороги в сторону хутора Степновский. 27-летнего водителя пытались остановить, но тот лишь дал по газам. Началось преследование. Но адекватно рулить он не смог. Он скатился с грунтовки в оросительный канал.

В результате аварии серьезно пострадал 19-летний пассажир русского авто. Парня увезли на «скорой» в реанимацию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Ну а водителю грозит и лишение прав, и штраф и уголовное наказание за тяжкий вред здоровью своему пассажиру.

А в Красноармейском районе 19-летний водитель на ВАЗе не справился с управлением на дороге в поселке Нагорный. Около шести утра его машина перевернулась, а затем угодила в дерево. Медицинская помощь потребовалась и водителю и его 19-летней подруге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани спасатели вытащили змею из стены дома
Автобус №98 в Волгограде поменял перевозчика
Под Волгоградом 49 мигрантов выгнали с полей
Таксист обокрал пассажирку, когда та заснула после ночного клуба
В Волгограде при столкновении двух маршруток пострадала пассажирка
Спешите увидеть: под Волгоградом "Танковый биатлон" откроют Су-24М и Су-25СМ и танки Т-90С
Волгоградцев приглашают посмотреть "Кино на траве” 16 мая
Под Волгоградом в столкновении трех легковушек пострадал пятилетний ребенок
Великие реки России: в Волгоградской области снимут фильм про Дон
Волгоградские врачи используют современный аппарат «ЭкзоАтлет»
Под Астраханью водолазы ищут утонувшего жителя Тульской области
Приют «Дино» устроил ярмарку животных в центре Волгограда
Под Волгоградом между хуторами появится новая асфальтированная дорога
За сутки в Волгоградской области сбили пешеходов 8 и 12 лет
Астраханец пытался откупиться от полицейского взяткой в 200 тысяч рублей
В Волгограде ушел из жизни писатель Евгений Кулькин
Игорь Меньщиков о матче с «Тюменью»: в «Роторе» никто не филонит
Почти 15 тысяч волгоградцев пришли на матч «Ротор» - «Тюмень»
Военные летчики в Волгограде отрабатывали полеты в туман
Фонд Елены Исинбаевой проводит спортивный праздник для волгоградских детей
После праздников отключат горячую воду в четырех районах Волгограда
Волжанин устроил пожар, готовя ужин
В Домодедово задержали мужчину, который вез мину из Волгограда в Лондон
В Волгограде из окна выпал семилетний ребенок, а в Волжском - 17-летний парень