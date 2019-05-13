Пьяный волгоградец на ВАЗе отправил друга в реанимацию

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-13T10:02:23+03:00

Пострадали и водитель и его подруга. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в Николаевском районе в половине третьего ночи. Виляющую вазовскую девяносто девятую» инспекторы ГИБДД заметили на грунтовке автодороги в сторону хутора Степновский. 27-летнего водителя пытались остановить, но тот лишь дал по газам. Началось преследование. Но адекватно рулить он не смог. Он скатился с грунтовки в оросительный канал.

В результате аварии серьезно пострадал 19-летний пассажир русского авто. Парня увезли на «скорой» в реанимацию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Ну а водителю грозит и лишение прав, и штраф и уголовное наказание за тяжкий вред здоровью своему пассажиру.

А в Красноармейском районе 19-летний водитель на ВАЗе не справился с управлением на дороге в поселке Нагорный. Около шести утра его машина перевернулась, а затем угодила в дерево. Медицинская помощь потребовалась и водителю и его 19-летней подруге.

ИСТОЧНИК KP.RU