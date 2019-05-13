2019-05-13T09:58:38+03:00
Происшествия

В Волгограде при столкновении двух маршруток пострадала пассажирка

27-летнюю волгоградку доставили в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Пассажирку отвезли в больницу.Пассажирку отвезли в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария произошла ближе к вечеру в Краснооктябрьском районе Волгограда. 57-летний маршрутчик за рулем «Форда Транзита» вез пассажиров по улице Маршала Еременко – направлялся в сторону центра. Поток, несмотря на выходной, был плотный, поэтому дистанция между машинами была минимальна. Это и стало причиной ДТП. Когда «коллега» маршрутчика резко остановился, два «Форда» столкнулись. 34-летний водитель общественного транспорта не пострадал, а вот его пассажирка при аварии получила сильный ушиб. К месту ДТП вызвали «скорую» и сотрудников полиции. Медики осмотрели женщину, оказали первую помощь, а затем госпитализировали.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Всего за сутки в Волгоградской области произошло 7 аварий, в которых серьезно пострадали 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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