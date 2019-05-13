Спешите увидеть: под Волгоградом "Танковый биатлон" откроют Су-24М и Су-25СМ и танки Т-90С

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-13T10:54:24+03:00

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Эти соревнования уже стали традиционными для полигона Прудбой. Сначала здесь проходят региональные, затем окружные состязания, а затем и Всеармейские этапы игр«Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». В Волгоградскую область уже приехали 72 экипажа танков Т-72Б3,5 взводов на БМП-2 из четырех военных округов. Также будут представители Северного флота ВДВ ,курсанты Казанского высшего танкового училища, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского.

Откроются игры 16 мая в 12 часов. Но перед этим возможности военной техники покажут мотострелки, танкисты, воздушный десант, артиллеристы, разведчики. Будет очень интересно. Увидят зрители полет и боевые упражнения самолетов Су-24М и Су-25СМ. Также обещают организаторы показательные выступления Ми-35 и Ми-8 АМТШ с высадкой десанта.

Любителям военной техники захочется посмотреть и на современные БМП-3, танки Т-90С и 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы 2С19 «Мста-С». Обещают также выставку современной и ретро-техники. Будет очень интересно.

Кстати, приехать лучше за полчаса до начала. Так вы успеет пройти паспортный контроль (не забудьте с собой документ). До полигона зрителей подвезут автобусы. Возьмите с собой и головные уборы – в среду обещают хорошую погоду.

А вот 18 мая в 10-00 будут «выступать» БМП-3 – преодолевать водную преграду. День выходной, так что у многих волгоградцев будет возможность посмотреть на возможности современной российской армии. Организаторы обещают автобусы во все дни биатлона с 16 по 29 мая.

Как добраться на армейские игры:

До остановки «Прудбой» волгоградцы могут доехать на маршрутке или автобусе, которые идут в сторону Калача-на-Дону или на электричке. Оттуда гостей повезут на бесплатных автобусах. Кто поедет на машине, обязаны будут оставить своих "ласточек" на парковке. До самих игр придется добираться на бесплатном транспорте от военных.

ИСТОЧНИК KP.RU