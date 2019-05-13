Волгоградцев приглашают посмотреть "Кино на траве” 16 мая

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-13T08:28:30+03:00

не забудьте взять с собой пледы. Фото: МАУ "Центр спорта и культуры"

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Это уже стало хорошей традицией. Расположиться на коврике, укрыться пледом и смотреть чудесную киноклассику. В Волгограде с 16 мая возобновляют «Кино на траве». Миникинотеатр открывают в «Комсомольском саду». Зрителей ждут к 20-00, когда на улице уже немного стемнеет.

Фильм покажут не сразу, сначала для хорошего настроения перед волгоградцами выступят городские музыканты, затем пройдет киновикторина с ценными призами. Вопросы будут на тему предстоящих фильмов: «Всегда говори «да»» с Джимом Керри и мелодрамы «Притворись моей женой», где главные роли играют Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Николь Кидман. Фильмы много раз пересмотренные, но от этого не менее интересные. Тем более пленэрный вариант добавляет особое настроение .

Уточнить информацию по кинопоказу можно по телефону 8902 363-30-83

ИСТОЧНИК KP.RU