Под Волгоградом в столкновении трех легковушек пострадал пятилетний ребенок

СЕГОДНЯ 16:52 2019-05-12T16:52:39+03:00

Его госпитализировали с травмами в больницу

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Авария произошла 11 мая около полудня в Михайловке Волгоградской области на московской трассе. Как установили полицейские, 74-летний мужчина за рулем автомобиля «Славута» ехал по 787-му километру автодороги «Каспий».

- Водитель не уступил дорогу, выехал на проезжую часть и совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио» под управлением 58-летнего водителя, который двигался со стороны Москвы в сторону Волгограда, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

После этого иномарка вылетела на встречку и протаранила «четырнадцатую». Без пострадавших не обошлось. Очевидцы вызвали карету скорой помощи. После осмотра участников аварии медицинскую помощь оказали ребенку.

- В результате ДТП в больницу с ушибом доставлен 5-летний пассажир автомобиля «Киа Рио», - добавили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU