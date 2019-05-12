2019-05-12T15:05:31+03:00
Звезды

Великие реки России: в Волгоградской области снимут фильм про Дон

В 2018 году съемочная группа уже работала над проектом о Волге
Юлия Данильченко
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В рамках проекта «Великие реки России» в Волгоградской области стартовали съемки нового фильма о реке Дон. Журналисты телеканала OCEAN-TV вместе с «Русским океанографическим сообществом» приехали в экспедиционном судне «Аксидиан» и уже 12 мая в Пятиморске официально откроют работу.

- Это информационный медиапроект о культуре, истории, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, которые находятся в бассейне крупнейших рек нашей страны. В этом году исследование посвящено реке Дон, которая протекает и по территории Волгоградской области, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Кстати, в 2018 году съемочная группа уже работала над фильмом о Волге. Тогда исследователи отправились в долгий путь о Тверской области до устья – Каспийского моря и сняли 16 серий. Программа стала победителем ряда российских премий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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