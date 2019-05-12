Волгоградские врачи используют современный аппарат «ЭкзоАтлет»

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-12T13:14:23+03:00

Изменить размер текста: A A

С апреля 2019 года врачи Волгоградской областной клинической больницы №3 используют в реабилитации пациентов с нарушением мозгового кровообращения новейший аппарат «ЭкзоАтлет». Медицинское оборудование приобрели специально для обучения медперсонала. Его разработала российская компания.

- В ходе обучения курс экзоскелетной реабилитации, включающий 5 занятий, был проведен 11 пациентам. После окончания курса большинство пациентов отмечали повышение чувствительности, улучшение опорной функции в пораженной нижней конечности, четверо смогли ходить быстрее. Оценить все преимущества экзоскелетной реабилитации будет возможно при длительном многокурсовом лечении, - рассказали КП-Волгоград в областной администрации.

По результатам лечения, если они будут положительными, в больницы закупят современное оборудование для реабилитации тяжелых больных. Сейчас подобные технологии активно используются в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске.

ИСТОЧНИК KP.RU