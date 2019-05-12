Под Астраханью водолазы ищут утонувшего жителя Тульской области

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-12T11:41:23+03:00

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Несколько суток водолазы разыскивают тело 62–летнего жителя города Новомосковска Тульской области, который утонул в реке Ахтуба в разгар майских праздников. Скорее всего, мужчина приехал отдохнуть с друзьями, насладиться природой, но в один из вечеров злоупотребил спиртными напитками, решил искупаться и с того момента его не могут найти.

- В ночь с 7 на 8 мая после хорошей пьянки по предварительным данным утонул данный гражданин, который отдыхал на берегу реки Ахтуба база отдыха «Левада» Харабалинского района Астраханской области, - рассказали КП-Волгоград сотрудники ГКУ Волгоспас.

Исполняющий обязанности руководителя Ахтубинской спасательной станции Валерий Логинов добавил, что «Волгоспас» вместе с сотрудниками ГИМС проводят активные поиски тела погибшего на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU