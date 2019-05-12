2019-05-12T10:22:12+03:00
Общество

Приют «Дино» устроил ярмарку животных в центре Волгограда

Семь питомцев удалось пристроить в добрые руки
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: Екатерина Куликова.Фото: Екатерина Куликова.
Изменить размер текста:

В субботу 11 мая в Комсомольскому саду Волгограда было солнечно и весело: волонтеры приюта «Дино» вместе с творческими коллективами устроили ярмарку животных «Дорога домой». Ее цель – привлечь как можно больше взрослых и детей к проблемам бездомных кошек и собак, а еще отдать питомцев в добрые руки.

- В результате этого мероприятия три щеночка и четыре котенка отправились домой. Пожелаем им счастья в новых семьях, - рассказали КП-Волгоград в приюте «Дино».

В Волгограде прошла #Диноярмарка.

Большую часть питомцев на ярмарку привезла основательница фонда «Лисена» Наталия Миндрина. Незадолго до мероприятия в ее приют попали сразу пятнадцать котят и три щенка, выброшенных на даче недалеко от Бакалды.

- Благодаря приюту «Дино» мы отдохнули в городском парке, поплясали, позагорали, а главное пристроили двух котят Рябушку и Микси и двух щенят в хорошие руки, - рассказала Наталия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградские врачи используют современный аппарат «ЭкзоАтлет»
Под Астраханью водолазы ищут утонувшего жителя Тульской области
Под Волгоградом между хуторами появится новая асфальтированная дорога
За сутки в Волгоградской области сбили пешеходов 8 и 12 лет
Астраханец пытался откупиться от полицейского взяткой в 200 тысяч рублей
В Волгограде ушел из жизни писатель Евгений Кулькин
Игорь Меньщиков о матче с «Тюменью»: в «Роторе» никто не филонит
Почти 15 тысяч волгоградцев пришли на матч «Ротор» - «Тюмень»
Военные летчики в Волгограде отрабатывали полеты в туман
Фонд Елены Исинбаевой проводит спортивный праздник для волгоградских детей
После праздников отключат горячую воду в четырех районах Волгограда
Волжанин устроил пожар, готовя ужин
В Домодедово задержали мужчину, который вез мину из Волгограда в Лондон
В Волгограде из окна выпал семилетний ребенок, а в Волжском - 17-летний парень