Приют «Дино» устроил ярмарку животных в центре Волгограда

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-12T10:22:12+03:00

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В субботу 11 мая в Комсомольскому саду Волгограда было солнечно и весело: волонтеры приюта «Дино» вместе с творческими коллективами устроили ярмарку животных «Дорога домой». Ее цель – привлечь как можно больше взрослых и детей к проблемам бездомных кошек и собак, а еще отдать питомцев в добрые руки.

- В результате этого мероприятия три щеночка и четыре котенка отправились домой. Пожелаем им счастья в новых семьях, - рассказали КП-Волгоград в приюте «Дино».

В Волгограде прошла #Диноярмарка.

Большую часть питомцев на ярмарку привезла основательница фонда «Лисена» Наталия Миндрина. Незадолго до мероприятия в ее приют попали сразу пятнадцать котят и три щенка, выброшенных на даче недалеко от Бакалды.

- Благодаря приюту «Дино» мы отдохнули в городском парке, поплясали, позагорали, а главное пристроили двух котят Рябушку и Микси и двух щенят в хорошие руки, - рассказала Наталия.

ИСТОЧНИК KP.RU