Под Волгоградом между хуторами появится новая асфальтированная дорога

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-12T10:00:26+03:00

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Жители Урюпинского и Алексеевского районов ждут, когда же смогут сократить путь от хуторов Дубовский и Пимкинский практически в четыре раза: между населенными пунктами возводят новую дорогу. Если сейчас автомобилистам приходится объезжать целых 70 километров, то вскоре они смогут пользоваться новой трассой длиной всего 18 километров.

- По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, готовность объекта, строительство которого началось в конце 2017 года, в настоящее время превышает 60%. Подрядная организация ООО «Гранит» должна сдать дорогу в эксплуатацию осенью 2019-го, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Работы ведутся в рамках программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области». Всего в этом году в муниципальных районах будет проложено 34 километра дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU