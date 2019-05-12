За сутки в Волгоградской области сбили пешеходов 8 и 12 лет

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-12T11:10:51+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Волгоградской области произошло два ДТП с участием детей-пешеходов. Первая авария произошла 11 мая около четырех часов дня в Тракторозаводском районе города-героя. Тут 36-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» нарушил ПДД.

- Водитель, двигаясь по улице Горького со стороны Коммунистической в сторону Логинова, напротив дома № 48 по Горького совершил наезд на 12-летнего пешехода, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

Подростка отвезли в ближайшую больницу с травмами. А через десять минут уже в Кумылженском районе в хуторе Белогорский 55-летний водительза рулем «Шевроле Нивы» наехал на 8-летнюю девочку-велосипедиста. Случилось это напротив дома №24 по улице Центральной. Школьница также получила серьезные ушибы, ее госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU