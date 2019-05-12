Астраханец пытался откупиться от полицейского взяткой в 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:26 2019-05-12T08:26:48+03:00

Он просил не проводить проверку в его рыболовецкой артели

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Уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере» возбудили в отношении жителя Астраханской области сотрудники Камызякского межрайонного следственного отдела СУ СК. Преступление мужчина совершил в начале мая.

- По данным следствия, 6 мая 2019 года подозреваемый, находясь в автомобиле совместно с врио начальника ОМВД России по Володарскому району, достал денежные средства в размере 200 тысяч рублей и положил на приборную панель за решение вопроса о непроведении проверки деятельности его рыболовецкой артели, - рассказал КП-Волгоград старший помощник руководителя управления СУ СК по Астраханской области Андрей Хегай.

Астраханец прекрасно понимал, ведь полицейский объяснил – это взятка, нарушение закона, но все равно настаивал на своем. Задержали его оперативники. Мужчине грозит приличный срок, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU