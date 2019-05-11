2019-05-11T19:17:38+03:00
Общество

В Волгограде ушел из жизни писатель Евгений Кулькин

Известный прозаик и поэт, Почетный гражданин Волгоградской области скончался на 90-м году. Похоронят его на Центральном (Димитриевском) кладбище
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Евгений Кулькин. Фото: ВолГТУЕвгений Кулькин. Фото: ВолГТУ
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Ушел из жизни известный волгоградский писатель Евгений Кулькин - Почетный гражданин Волгоградской области, член Союза писателей России. Евгений Александрович всего несколько дней не дожил до юбилея. 15 мая 2019 года ему бы исполнилось девяносто лет. Соболезнования семье известного писателя выразил губернатор Андрей Бочаров. Приходят они сегодня и из разных уголков страны. Похоронят Евгения Кулькина на Центральном (Димитриевском) кладбище Волгограда в понедельник. Прощание и похороны - в 13.30.

Евгений Кулькин автор множества стихов, трилогии «Смертный грех», «Хазарань» и «Обручник», романов об истории ЦарицынаСталинграда – Волгограда «Святой с минного поля», «Знак беды» и других. Многие годы он работал журналистом, был редактором радио. Его произведения были отмечены литературными премиями. Воспитал двоих сыновей, которые пошли по стопам отца.

Евгений Александрович был женат на известной волгоградской поэтессе Елизавете Иванниковой.

- Его имя - яркая творческая страница в истории культуры Волгоградской области. Талант, стиль, душа - это то, что отличает его литературные произведения. Он бережно хранил традиции и обычаи донского казачества, приумножая богатство родного языка, - отмечают в областном комитете культуры.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Евгения Александровича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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