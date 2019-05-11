2019-05-11T13:37:13+03:00
Политика

Военные летчики в Волгограде отрабатывали полеты в туман

Авиационный полк провел более десяти лётно-тактических учений в небе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Летчики налетали по сорок часов на Су-24М. Фото: ЮВОЛетчики налетали по сорок часов на Су-24М. Фото: ЮВО
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Летчики авиационного полка, базирующегося в Волгоградской области, за прошедшую зиму налетали в среднем более сорока часов на каждого. За это время в небе на юге страны провели более десяти летно-тактических учений. Отрабатывали полеты в тумане, столь необходимые в условиях волгоградской зимы. Также пилоты на Су-24М совершенствовали навыки в условиях низкой облачности, сбрасывали бомбы и пускали ракеты, летали на минимальной высоте и тренировались в условиях сложного радиотехнического управления с земли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, во время этих учений волгоградские военные летчики перевыполнили поставленные планы и в общей сложности налетали более семисот часов. Во время полетов с боевым применением экипажи выпустили более двухсот бомб и неуправляемых ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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