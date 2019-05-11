2019-05-11T12:33:53+03:00
Общество

Фонд Елены Исинбаевой проводит спортивный праздник для волгоградских детей

На соревнования «Каждый ребёнок достоин пьедестала!» приехали 150 воспитанников школ-интернатов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Участники соревнований - 150 ребят из десяти школ-интернатов области. Фото: БФ Елены Исинбаевой.Участники соревнований - 150 ребят из десяти школ-интернатов области. Фото: БФ Елены Исинбаевой.
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В выходные, 11 и 12 мая, в Волгограде Благотворительный фонд Елены Исинбаевой проводит спортивные соревнования «Каждый ребенок достоин пьедестала!». Проект олимпийской чемпионки развивается уже не первый год и охватывает все больше регионов. В этом году Волгоград стал пятым городом, где пройдут региональные этапы состязаний. За звание лучших в манеже ВГАФК будут бороться 150 ребят из десяти школ-интернатов области. Две лучшие команды станут участниками финального турнира, который пройдет в Волгограде в сентябре. Реализуют масштабный проект на средства президентского гранта. Следующий этап - в Белгороде.

- Дети у нас очень сильные и талантливые! – считает двукратная Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. – Я счастлива, что наш социально значимый проект дает ребятам мотивацию вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Благотворительном фонде Елены Исинбаевой, в течение двух дней ребята будут состязаться в многоборье с элементами ГТО. Юные спортсмены будут подтягиваться и отжиматься, качать пресс, прыгать в длину, бегать. Есть в программе соревнований и танцевально-музыкальный конкурс, и даже конкурс рисунков. Но главное – это будет спортивный праздник, где дети смогут показать себя и пообщаться со знаменитостями. Поддерживать ребят на соревнованиях будет не только Елена Исинбаева, но и олимпийские чемпионы Ольга Акопян и Максим Опалев, Елена Слесаренко и Татьяна Лебедева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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