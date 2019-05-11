2019-05-11T10:40:56+03:00
Происшествия

Волжанин устроил пожар, готовя ужин

А в Волгограде на пожаре пострадал хозяин квартиры на Чуйкова
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пожарные спасли двух пострадавших на пожарах в своих квартирах.Пожарные спасли двух пострадавших на пожарах в своих квартирах.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Сразу два пожара с пострадавшими произошло в Волгоградской области вечером 10 мая. Около 23 часов в Волжском ЧП случилось в пятиэтажке на улице Энгельса. Жилец одной из квартир решил приготовить ужин. Но посуда на плите загорелась. Вся еда сгорела, пострадал и хозяин. Чтобы потушить огонь, прибывшие на вызов пожарные отключили плиту. Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования.

А семь минут спустя загорелась квартира на улице Чуйкова в Волгограде. В «однушке» пламя охватило домашние вещи. Потушить пожар удалось спустя 14 минут после получения вызова. Но хозяин квартиры уже успел надышаться едким дымом. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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