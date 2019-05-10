2019-05-10T22:32:03+03:00
Происшествия

В Домодедово задержали мужчину, который вез мину из Волгограда в Лондон

Пассажир пояснил, что везет "сувенир" с волгоградской земли
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото соцсети аэропорта Домодедово.Фото соцсети аэропорта Домодедово.
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Сегодня, 10 мая, при досмотре багажа у пассажиров, вылетающих из столичного аэропорта Домодедово в Лондон, в одной из сумок обнаружили предмет, напоминающий мину. Мужчину - владельца этого багажа - в срочном порядке сняли с рейса и отправили в дежурную часть транспортной полиции.

- К нам поступило сообщение от сотрудников аэропорта. Мужчина, у которого нашли странный предмет, напоминающий мину, летел транзитом из Волгограда через Москву в Лондон. Уже в отделении полиции он пояснил, что это не боеприпас, а только полый корпус от мины времен Великой Отечественной войны. И что опасности он не представляет. Мол, он купил себе раритет в качестве сувенира, - цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

И все-таки подобные предметы запрещены к перевозке. Так что мину у пассажира изъяли. Остался мужчина без сувенира из Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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