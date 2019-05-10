2019-05-10T19:30:23+03:00
Происшествия

В Волгограде из окна выпал семилетний ребенок, а в Волжском - 17-летний парень

Оба мальчика с травмами в больницах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За жизнь детей сейчас борются медики, оба в тяжелом состоянии в реанимации.За жизнь детей сейчас борются медики, оба в тяжелом состоянии в реанимации.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Едва на улице пригрело солнце и распахнулись окна в квартирах, как посыпались печальные сообщения о выпавших детях. Это просто эпидемия какая-то. Вчера, 9 мая, сразу два ребенка оказались в больницах на грани жизни и смерти после таких падений.

Одно ЧП случилось на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там со второго этажа выпал на землю семилетний мальчик. Он остался жив, но, по словам очевидцев, получил серьезные травмы и сильно кричал от боли. Как оказалось, ребенок сам находился в квартире, так что «скорую» пришлось вызывать соседке. У мальчишка раздроблена челюсть, также медики диагностировали у него перелом руки и ребер. Сейчас малыш в коме, за его жизнь борются врачи 7-й больницы.

Вечером того же дня в больницу с многочисленными травмами с улицы Машиностроителей в Волжском привезли 17-летнего юношу. Как выяснилось в больнице, парень упал с четвертого этажа. Очевидцы говорят, в квартире гуляла компания молодых людей. Мальчишка вылез в окно и не удержался. У юноши в трех местах сломан позвоночник. Кроме того, у него ушиб легкого. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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