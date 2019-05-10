Из Москвы отменили рейс самолета Superjet в Волгоград

СЕГОДНЯ 18:24 2019-05-10T18:24:58+03:00

Всего за сутки отменили уже 14 вылетов этих лайнеров

Изменить размер текста: A A

После трагедии, которая произошла с самолетом Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево», лайнеры поставили на внеочередные проверки. А «Аэрофлот» массово отменяет рейсы. Так, вчера, 9 мая, авиакомпания отменила 12 вылетов, сегодня, 10 мая, уже 14 рейсов. В том числе и авиарейс «Москва (Шереметьево) - Волгоград».

Этот самолет должен был прилететь в наш город-герой из столицы 10 мая в 20.30. А в 21.20 отправиться в обратный путь. Но теперь пассажирам придется добираться в другое время или с другими перевозчиками. Как свидетельствует онлайн-табло волгоградского аэропорта имени Маресьева оба рейса отменили.

А данные онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани в Шереметьево, кроме Волгограда в списке отмененных также полеты в Ижевск, Уфу, Челябинск, Магнитогорск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Архангельск, Нижний Новгород, Саратов, Белгород, Пермь, Казань и Вильнюс.

Напомним, 5 мая при посадке в столичном аэропорту загорелся «Суперджет 100». Самолет расплавился в считанные секунды. Погибли сорок пассажиров и бортпроводник.

ИСТОЧНИК KP.RU