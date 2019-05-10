2019-05-10T18:24:58+03:00
Общество

Из Москвы отменили рейс самолета Superjet в Волгоград

Всего за сутки отменили уже 14 вылетов этих лайнеров
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пассажирам придется добираться в столицу из Волгограда другими рейсами.Пассажирам придется добираться в столицу из Волгограда другими рейсами.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

После трагедии, которая произошла с самолетом Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево», лайнеры поставили на внеочередные проверки. А «Аэрофлот» массово отменяет рейсы. Так, вчера, 9 мая, авиакомпания отменила 12 вылетов, сегодня, 10 мая, уже 14 рейсов. В том числе и авиарейс «Москва (Шереметьево) - Волгоград».

Этот самолет должен был прилететь в наш город-герой из столицы 10 мая в 20.30. А в 21.20 отправиться в обратный путь. Но теперь пассажирам придется добираться в другое время или с другими перевозчиками. Как свидетельствует онлайн-табло волгоградского аэропорта имени Маресьева оба рейса отменили.

А данные онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани в Шереметьево, кроме Волгограда в списке отмененных также полеты в Ижевск, Уфу, Челябинск, Магнитогорск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Архангельск, Нижний Новгород, Саратов, Белгород, Пермь, Казань и Вильнюс.

Напомним, 5 мая при посадке в столичном аэропорту загорелся «Суперджет 100». Самолет расплавился в считанные секунды. Погибли сорок пассажиров и бортпроводник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде из окна выпал семилетний ребенок, а в Волжском - 17-летний парень
В Волго-Ахтубинской пойме построили зону отдыха для волгоградцев и туристов
Тренеры «Челси» приедут с мастер-классом к юным волгоградским футболистам
Волжане устроили флешмоб на День Победы и запели в супермаркете «Катюшу»
На проект новой мини-ГЭС у Волгограда потратят 722 миллиона рублей
В Астрахани поезд протаранил такси
Идет ремонт: волгоградцев предупреждают о заторах на трассах и городских дорогах с 10 мая
В Астрахани салют на День Победы запускали с десантного катера
Найди друга: волгоградцев приглашают на ярмарку бездомных котят и щенков
9 мая в Волжском произошло три ДТП: пять человек в больнице
Билеты на игру Ротор-Тюмень можно купить в кассах «Волгоград Арены»
Развезли всех: 9 мая на улицы Волгограда вывели 450 автобусов, троллейбусов и трамваев
Ко Дню Победы волгоградцы привели в порядок почти тысячу памятников и монументов
В небе Волгограда прогремел праздничный салют
Александр Буйнов поздравил зрителей с 9 Мая на большом концерте возле Волги
Волгоградские поисковики узнали судьбу бойца по одной лишь ложке
Волгоградцы передали награду защитника Сталинграда его наследникам
На параде в День Победы трем волгоградцам стало плохо от жары
В Волгограде открылся скейт-парк и канатный городок
Около пятидесяти тысяч волгоградцев вышли на акцию «Бессмертный полк»