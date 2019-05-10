В Волго-Ахтубинской пойме построили зону отдыха для волгоградцев и туристов

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-10T17:09:02+03:00

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Жители Волгограда любят выехать на отдых в Волго-Ахтубинскую пойму: природа, тишина, красота… Вот только от нашествия этих зачастую неопрятных туристов, природный парк буквально захлебывается в мусоре. А обустроенных рекреационных зон здесь наперечет. Теперь обустроенная площадка у воды в тени деревьев появилась на ерике Верблюд. ее обустроили сотрудники природного парка.

- Здесь есть и площадки со столами и скамейками, обозначена мангальная зона. Вдоль всего участка тянется песчаный пляж. И на всей площади силами работников парка поддерживается чистота и порядок, - сообщают в облкомприроде.

Правда, въезд на территорию платный. Для автомобилей предусмотрена отдельная стоянка.

Напомним, что движение автомобилей вне дорог общего пользования запрещено во всех семи природных парках региона, припарковать машину разрешается только на специально отведенных для этого стоянках.

ИСТОЧНИК KP.RU