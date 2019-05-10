Тренеры «Челси» приедут с мастер-классом к юным волгоградским футболистам

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-10T15:25:23+03:00

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Вы только представьте: к юным футболистам из маленького городка Новоаннинский Волгоградской области в гости приедут тренеры ФК «Челси» который входит в английскую премьер-лигу. Фантастика? Нет, это реальность. Такой подарок устраивает для наших ребят компания «Каргилл». Причем тренеры не просто приедут погостить, а еще и дадут мастер-класс начинающим футболистам.

Эта компания построила в Новоаннинском районе маслоэкстракционный завод и укрепила свое сотрудничество с нашим регионом. А сейчас совместно с ФК «Челси» проводит неделю футбола в России. В течение двух дней - 13-14 мая - детские тренеры «Челси» проведут в Новоаннинском

встречи и мастер-классы в школах, а также в сельскохозяйственном колледже и в Филоновском детском доме. В программе также спортивный фестиваль.

- Мы очень признательны ФК «Челси» за участие в проекте и с нетерпением ждем этот чудесный праздник», - говорит глава представительства «Каргилл» в России Елена Зосимова.

Старший тренер ФК «Челси» Кит Хармс считает, что такие визиты помогают научить юных футболистов использовать энергию спорта для развития собственного потенциала, для достижения своей заветной мечты. «Дисциплина и целенаправленные усилия, так необходимые в спорте, помогают молодежи преодолеть любые препятствия в жизни. Занятия спортом улучшают настроение, помогают вести активный образ жизни и укрепляют здоровье», - цитируют тренера в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU