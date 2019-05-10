2019-05-10T14:40:44+03:00
Общество

Волжане устроили флешмоб на День Победы и запели в супермаркете «Катюшу»

Подхватили песню и посетители гипермаркета
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин видео флешмоба волжан к 9 мая.Фото - скрин видео флешмоба волжан к 9 мая.
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Стало уже доброй традицией устраивать всевозможные необычные флешмобы ко Дню Победы. По всем городам люди поют и танцуют в ритмах песен военных лет, организуют авто-, мото- и велопробеги к этой дате. Такие зрелищные акции всегда трогают сердца людей. Жители Волгоградской области тоже не отстают от новомодных веяний: мы слышали хоровое исполнение песен на вокзале и в парке, мы видели выстроенное из машин слово «Победа!», пару лет назад студенты одного из волгоградских вузов устроили танцы «Встреча поколений» прямо на проезжей части. А в этом году волжане устроили флешмоб к 9 мая в одном из торговых центров. Прямо посреди гипермаркета несколько человек запели «Катюшу».

«Расцветают яблони и груши, - затянула вдруг одна из девушек-посетительниц. - Поплыли туманы над рекой…»

«Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой», - подхватывают остальные участники флешмоба, стоящие неподалеку.

Волжане устроили флешмоб и запели "Катюшу" в торговом центре.

Посетители магазина на какое-то время застыли, слушая прекрасное исполнение. Кто-то схватился за телефон и стал снимать это на видео, кто-то пытался подпевать, а кто-то просто получил заряд положительных эмоций в этот день от организаторов акции.

- День Победы - это праздник, который объединяет всех нас, - говорят в мэрии Волжского, которая способствовала проведению этого флешмоба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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