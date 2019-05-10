2019-05-10T13:23:21+03:00
Происшествия

В Астрахани поезд протаранил такси

Водитель иномарки выехал на железнодорожные пути перед локомотивом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К счастью, в аварии никто не пострадал. Фото Юлии Белозеровой.К счастью, в аварии никто не пострадал. Фото Юлии Белозеровой.
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Попасть под поезд могут только горе-водители, которые забывают о соблюдении элементарных правил дорожного движения и о безопасности. Один такой лихач вчера вечером 9 мая оказался на пути локомотива в Трусовском районе Астрахани. Как водится, пытался проскочить, и застрял на переезде. В итоге поезд врезался в иномарку. Машинист, конечно же, применил экстренное торможение и удар оказался не смертельным лишь потому, что скорость поезда на счастье была невелика.

Как рассказывают очевидцы в группе ВК «Аварии Астрахани», авария произошла на железнодорожном переезде около нефтебазы. Легковушка выехала на пути буквально перед локомотивом. Удар был сильный и только по счастливой случайности все остались живы. А еще выяснилось, что легковушка работает в режиме такси.

«Да этот таксист талантище просто!», «Форсажа пересмотрел», - иронизируют астраханцы. - «Как можно было поезд не заметить?».

А один из комментаторов, представившись сотрудником РЖД, рассказал, что таких горе-водителей, которые едут через переезд даже на красный сигнал светофора, очень много.

По данному факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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