2019-05-10T12:39:25+03:00
Общество

Идет ремонт: волгоградцев предупреждают о заторах на трассах и городских дорогах с 10 мая

Уже в пятницу начнут фрезеровать Третью Продольную в Городищенском районе, а также дороги в Кумылженском и Быковском районах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водителей просят учитывать ремонтные работы при планировании своих поездок.Водителей просят учитывать ремонтные работы при планировании своих поездок.
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Праздники закончились, начались рабочие будни, а у дорожников Волгоградской области особенно горячая пора и нельзя терять ни дня, поэтому уже сегодня 10 мая они приступят к работам сразу на нескольких участках в регионе. В частности, 10-12 мая будут фрезеровать изношенный слой в Кумылженском районе на дороге «ЖирновскРудняВязовкаМихайловка – Кумылженская – Вешенская», в Быковском районе на трассе «СамараПугачевЭнгельс – Волгоград», а также на Третьей Продольной магистрали в Городищенском районе.

С 11 мая, как сообщают в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, подрядные организации приступят к дорожным работам в Чернышковском районе на трассе «ЦимлянскНижнегнутов – Чернышковский».

Также в пятницу 10 мая приступят к ремонту дорог в Волжском и в Волгограде, сообщают «КП-Волгоград» в администрации области.

Волжском планируют разобрать и установить новые бортовые камни на улицах Карбышева, 19-го Партсъезда, Комсомольской, Нариманова, Дружбы и Свердлова. Продолжится и ремонт на мостовом комплексе Волжской ГЭС.

В Волгограде за 10 и 11 мая планируют снять изношенное покрытие на улицах Дегрярева, Тряскина, Кузнецова, Штеменко, Академической, Гремячинской, а также на Университетском проспекте.

На улице Героев Шипки и Университетском проспекте плланируют за эти дни уложить и выравнивающий слой асфальта. А на улицах Гидростроителей, Гончарова, Поддубного, Гуртьева, Тряскина, Башкирской, Штеменко, Полоненко дорожники будут устанавливать бортовые камни.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать ремонтные работы при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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