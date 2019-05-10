2019-05-10T12:22:22+03:00
Общество

В Астрахани салют на День Победы запускали с десантного катера

Праздничный фейерверк устроили артиллеристы Каспийской флотилии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Заплы салюта палили одновременно с катера и с острова "Городской". Фото пресс-службы ЮВО.Заплы салюта палили одновременно с катера и с острова "Городской". Фото пресс-службы ЮВО.
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В Астрахани парад Победы и праздничный салют 9 мая этого года были особенно яркими и запоминающимися. Во-первых, астраханцы смогли не только увидеть современные образцы военной техники, такие как бронеавтомобили «Тигр», «Рысь» и «Тайфун-У», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», БТР-82А, самоходные орудия «Нона», зенитные ракетные системы С-300 «Фаворит», ракету-мишень «Стриж-3» и ракету-мишень ПВО «Пищаль-Б», корабельную ракету «Термит-Р», но и буквально потрогать все руками. После парада технику выставили на специальной площадке для ознакомления. Кроме того, открыли для посещения корабли Каспийской флотилии. Во-вторых, астраханцев удивили необычным салютом.

- Салют вели из шести 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 и салютных установок. Причем пуски фейерверков осуществлялись одновременно с десантного катера «Платов» и площадки на острове «Городской», - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Вечером 9 мая артиллеристы Каспийской флотилии произвели 48 праздничных залпа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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