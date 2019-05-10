2019-05-10T12:02:14+03:00
Общество

Найди друга: волгоградцев приглашают на ярмарку бездомных котят и щенков

Праздник под названием «Дорога домой» пройдет в Горсаду
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Прямо с выставки вы сможете забрать питомца домой.Прямо с выставки вы сможете забрать питомца домой.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Часто ведь в жизни так бывает: человек ищет друга, а четверолапые ищут себе хозяев, но пути их не пересекаются. Так что точкой соприкосновения этих путей в Волгограде стала ярмарка животных, которая называется «Дорога Домой». Подобные праздники проходят в городе уже не в первый раз, очередная встреча с пушистыми друзьями состоится в Горсаду 11 мая.

Вас ждут в субботу с 12.00 до 16.00.

- Вас ждет концертная шоу-программа, мастер- классы, призы и подарки. Выступление наших друзей из кинологической федерации и творческих коллективов. Но главное вас ждут они - милые котята и щеночки. Они ждут тех, кто о них позаботится, и кому за это они будут верными до конца своих дней, - рассказывают «КП-Волгоград» организаторы этого проекта.

Все подопечные зооволонтеров ухоженные и привитые. Кроме того, вы сможете получить на ярмарке бесплатную консультацию кинологов и ветеринаров по уходу за полюбившемся вас питомце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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