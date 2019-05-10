9 мая в Волжском произошло три ДТП: пять человек в больнице

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-10T11:32:40+03:00

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Несмотря на пробки на дорогах из-за празднования Дня Победы, в Волгограде в этот день ни один человек не пострадал в ДТП. А вот в Волжском произошло сразу три аварии, в которых пять человек получили травмы.

Ночью с 8 на 9 мая из-за 32-летнего водителя «десятки» в больнице оказались три человека. Он вылетел на встречную полосу и протаранил «Датсун Он-до», за рулем которого находился 46-летний волжанин.

- После столкновения в больницы с травмами увезли самого виновника ДТП, а также его 30-летнюю пассажирку, и 33-летнюю женщину - пассажирку «Датсун», - сообщают в ГУ МВД по региону.

Примерно в 7 утра 40-летний водитель «ВАЗ 2115» так торопился в Волгоград, что на улице Ленина влетел в отбойник. От удара машина перевернулась. Мужчину госпитализировали.

А вечером 9 мая в больнице с травмами оказался еще и 18-летний парень. Его сбила машина на площади Мира (примерно у здания №7 на улице Мира). Причем водитель даже не остановился, чтобы помочь мальчишке, а бросил его и сбежал.

- У пострадавшего медики диагностировали передом стопы и ушиб руки. Ведется розыск водителя-виновника, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU