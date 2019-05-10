Билеты на игру Ротор-Тюмень можно купить в кассах «Волгоград Арены»

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-10T11:08:27+03:00

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Майские праздники отгремели, но у волгоградских футбольных фанатов впереди еще одно немаловажное мероприятие: 11 мая в рамках 36-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» принимает у себя ФК «Тюмень». Игра пройдет на «Волгоград Арене». Начало матча - в 14.00.

Билеты уже сегодня можно купить в кассах стадиона. Они будут открыты с 10 утра и до 18.00. Кроме того, кассы будут работать завтра, 11 мая, с 10.00 и до конца первого тайма.

В клубе напоминают, что стоимость билетов на трибуны А и С составляет 200 рублей, на трибуны B и D - 100 рублей!

- Напоминаем, владельцы абонементов Супер-ВИП и ВИП могут получить предматчевые программки в день матча, в отделе атрибутики перед входом на сектор А, - добавляют в ФК «Ротор».

В прогнозах на игру многие делают ставку на победу волгоградцев. Все-таки играют дома, да и соперник несильный. «Ротор» к этому моменту набрал 47 очков и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице, тогда как «Тюмень» находится в аутсайдерах (на предпоследней строчке с 24 очками). И да, последняя встреча команд закончилась в пользу сине-голубых, которые обыграли сибиряков со счетом 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU