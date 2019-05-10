Развезли всех: 9 мая на улицы Волгограда вывели 450 автобусов, троллейбусов и трамваев

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-10T10:56:08+03:00

Пассажиропоток вырос на 45%: перевезли за день почти 300 тысяч пассажиров

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В такой праздничный день, как 9 мая, в Волгограде всегда многолюдно. Тысячи людей устремляются в центр города, чтобы поучаствовать в мероприятиях, посмотреть концерт и просто погулять по красочному городу. Поэтому и нагрузка на общественный транспорт в такой день небывалая. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, за минувшие сутки было перевезено 290 тысяч пассажиров. На маршрутах работали 450 единиц автобусов, трамваев и троллейбусов.

- В сравнении с обычным выходным днем количество пассажиров в праздничный день увеличилось почти на 45%: более 181 тысячи горожан воспользовались городским электротранспортом, еще около 109 тысяч – автобусными маршрутами, - подсчитали в администрации Волгограда.

В День Победы в Волгограде помимо привычных маршрутов общественного транспорта были организованы спецрейсы автобусов №21 и №25, которые развозили участников акции «Бессмертный полк» от остановки «Мамаев Курган». На скоростной трамвай дополнительно запустили 42 вагона, и они курсировали с интервалом 2 минуты.

- После праздничного салюта городской электротранспорт в усиленном режиме продолжил работу до полуночи. Для жителей отдаленных районов Волгограда были организованы свыше 20 рейсов автобусов по маршрутам №2 и №21, - уточнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU