Развезли всех: 9 мая на улицы Волгограда вывели 450 автобусов, троллейбусов и трамваев
В такой праздничный день, как 9 мая, в Волгограде всегда многолюдно. Тысячи людей устремляются в центр города, чтобы поучаствовать в мероприятиях, посмотреть концерт и просто погулять по красочному городу. Поэтому и нагрузка на общественный транспорт в такой день небывалая. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, за минувшие сутки было перевезено 290 тысяч пассажиров. На маршрутах работали 450 единиц автобусов, трамваев и троллейбусов.
- В сравнении с обычным выходным днем количество пассажиров в праздничный день увеличилось почти на 45%: более 181 тысячи горожан воспользовались городским электротранспортом, еще около 109 тысяч – автобусными маршрутами, - подсчитали в администрации Волгограда.
В День Победы в Волгограде помимо привычных маршрутов общественного транспорта были организованы спецрейсы автобусов №21 и №25, которые развозили участников акции «Бессмертный полк» от остановки «Мамаев Курган». На скоростной трамвай дополнительно запустили 42 вагона, и они курсировали с интервалом 2 минуты.
- После праздничного салюта городской электротранспорт в усиленном режиме продолжил работу до полуночи. Для жителей отдаленных районов Волгограда были организованы свыше 20 рейсов автобусов по маршрутам №2 и №21, - уточнили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU