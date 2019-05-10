2019-05-10T08:52:54+03:00
Общество

Ко Дню Победы волгоградцы привели в порядок почти тысячу памятников и монументов

Кроме того, люди высадили более 140 тысяч деревьев и кустарников
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Весной субботники - дело привычное, при этом волгоградцы особое внимание уделяют памятным местам. Каждый год наводят порядки, стараясь успеть ко Дню Победы. Вожножно, не все охватили вниманием, но в этом году волгоградцы успели привести в порядок почти тысячу памятников и монументов (а точнее - 985).

Как отчитываются в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, в ходе весенних субботников волгоградцы высадили более 140 тысяч деревьев и кустарников, убрали 653 несанкционированные свалки, вывезли более восьми тысяч тонн мусора. А еще общими усилиями установили 772 новые урны, отремонтировали 2157 скамеек и поставили 868 новых лавочек.

Постепенно, говорят, вот так Волгоградская область и преображается. К слову, до 2024 года запланированы еще порядка 400 проектов благоустройства общественных зон, парков, дворовых территорий, из них 163 в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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