В небе Волгограда прогремел праздничный салют

СЕГОДНЯ 21:34 2019-05-09T21:35:28+03:00

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В Волгограде подходят к концу праздничные мероприятия. Парад Победы. Бессмертный полк, концерты и акции, выступления в пойме реки Царица местных артистов и приглашенной звезды Александра Буйнова. Красочным завершения великого дня стал яркий салют. Были залпы артиллерийского салюта с Волги и сверкающий фейерверк со стороны Астраханского моста, соединяющего центральный и Ворошиловский районы.

Иллюминацию пришли посмотреть тысячи волгоградцев. Кто-то наблюдал с набережной своего района – чтобы не ехать в переполненный центр. Кто-то заранее выбрал удобную точку поближе к залпам.

Кто-то смотрел салют из поймы, кто-то с моста, а кто-то из своего района.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Общественный транспорт сейчас работает в усиленном режиме, рейсов больше, чем обычно. Но все равно придется потесниться или подождать, пока толпа разъедется по домам. Кстати, многие после салюта остались на лазерное шоу на Мамаевом кургане «Свет Великой Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU