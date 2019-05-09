Александр Буйнов поздравил зрителей с 9 Мая на большом концерте возле Волги

СЕГОДНЯ 20:49 2019-05-09T21:48:46+03:00

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В Волгограде мероприятия 9 Мая идут одно за одним. Где-то торжественные, где-то зрелищные, где-то задорные и веселые. В каждом районе состоялись свои концерты. Но главный проходит возле Интерактивного музе в пойме реки Царицы. Сначала здесь выступали местные коллективы. Фольклорные, эстрадные. Волгоградцев и гостей города собралось очень много. Кто-то пришел всей семьей, были и самые юные слушатели – в колясках.

Александр Буйнов вышел на сцену, когда народ уже активно танцевал в толпе и подпевал знакомым казачьим песням. Артист поздравил всех с великим праздником Победы. Он поделился со зрителями, что рад в этот день попасть именно в город-герой Волгоград. Его отец воевал на этой земле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/707943" frameborder="0"></iframe> Александр Буйнов на концерте в Волгограде.

Все песи волгоградцам были знакомы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Александр Буйнов исполнил знакомые всем песни. Так что люди активно подпевали и пританцовывали. Получилось очень радостно и задорно. На кого-то нахлынули воспоминания молодости, кто-то первые слышал «Падают листья», «Пустой бамбук», «Эй друг». Концерт завершился под праздничные победный салют.

Волгоградцы подпевали знакомым песням.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU