2019-05-09T17:45:01+03:00
Общество

Волгоградские поисковики узнали судьбу бойца по одной лишь ложке

Трофей передадут дочке и внучке фронтовика
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Ложка с фамилией фельдшера стала началом большой истории. Фото: кадр из фильма "Рассказ солдатской ложки (битва под Сталинградом)"Ложка с фамилией фельдшера стала началом большой истории. Фото: кадр из фильма "Рассказ солдатской ложки (битва под Сталинградом)"
Изменить размер текста:

Поисковики делают большое дело. Они поднимают из небытия истории жизней. Дарят родственникам новую память об их дедах и прадедах. Благодаря волонтерам удалось узнать судьбу фронтовика по одной лишь ложке.

Ее нашел на кургане Хорошев под Калачом-на-Дону поисковый отряд «Комсомолец» под руководством Петра Аникеева из поселка Ильевка. На ней было нацарапана фамилия: Маримонов и инициалы МКМ. Три года ушла на запросы, работу в архивах и с картами. Наконец, удалось выяснить, что Константин Маримонов, фельдшер, не погиб в жестоких танковых сражениях на волгоградской земле. Он помог одному из бойцов выжить – выкопал его после взрыва из земляного вала. Тот в благодарность отдал ему свою ложку, медик же вручил свою.

Судьба нового владельца неизвестна. Возможно, он погиб в те страшные дни. Но фельдшер выжил. После этого было много боев, множество раз Константин Маримонов был на волоске от гибели. Но прошел войну и вернулся домой с тремя орденами Красной звезды и фронтовым блокнотом, в котором указал, что был и в сталинградских боях.

Дочь и внучка были очень рады, что еще одна история об отце получила вещественное доказательство. 10 мая они приедут в Ильевку к ребятам, благодаря которым это стало возможно. Поисковики и конно-спортивный клуб приглашают всех желающих на показательную программу в 13-00 на улицу Донскую. Также съездят родственники и к тому самому месту, где нашли несколько лет назад старую алюминиевую ложку.

Константин Маримонов вернулся с войны с тремя орденами Красной звезды. Фото: кадр из фильма "Рассказ солдатской ложки (битва под Сталинградом)"

Константин Маримонов вернулся с войны с тремя орденами Красной звезды. Фото: кадр из фильма "Рассказ солдатской ложки (битва под Сталинградом)"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцы передали награду защитника Сталинграда его наследникам
На параде в День Победы трем волгоградцам стало плохо от жары
В Волгограде открылся скейт-парк и канатный городок
Около пятидесяти тысяч волгоградцев вышли на акцию «Бессмертный полк»
«Трамвай Победы» прокатил волгоградцев на 9 мая
Волгоградстат: огурцы подешевели на 29%, а яйца – на 4%
На площади Павших Борцов в Сталинграде прошел парад
На юге Волгограда поисковики нашли 19 снарядов времен войны
На День Победы Волгоград вернул себе имя Сталинград
Вышел в магазин и не вернулся: волонтеры ищут волгоградца с тростью
Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества на Мамаевом Кургане
Поппури от военного оркестра и салют: в Волгограде отмечают День Победы
В 2020 году в больнице №7 Волгограда начнут строить отделение реабилитации
Юные футболисты «Ротора» завоевали три награды на «Кубке Победы»
Волгоградка хотела отомстить сожителю, но за клевету сама пойдет под суд
9 мая за порядком в Волгограде будут следить более трех тысяч полицейских
Лжериелторам, укравшим у волгоградцев 38 миллионов рублей, грозит по десять лет колонии
Многодетная астраханка связала и задушила подушкой своего супруга
В Волгограде родители отсудили у УК 50 тысяч за покалеченную дверью подъезда дочь
В Волгограде новую улицу назовут в честь Клементины Черчилль
За три месяца в Волгоградской области родилось более пяти тысяч малышей
Троих астраханцев на лодке унесло в Каспийское море: одного не нашли
Директор детского дома в Котово работал по липовому диплому
В Волгограде после репетиции парада обрушился кусок потолка в переходе на Мира