Волгоградские поисковики узнали судьбу бойца по одной лишь ложке

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-09T17:45:01+03:00

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Поисковики делают большое дело. Они поднимают из небытия истории жизней. Дарят родственникам новую память об их дедах и прадедах. Благодаря волонтерам удалось узнать судьбу фронтовика по одной лишь ложке.

Ее нашел на кургане Хорошев под Калачом-на-Дону поисковый отряд «Комсомолец» под руководством Петра Аникеева из поселка Ильевка. На ней было нацарапана фамилия: Маримонов и инициалы МКМ. Три года ушла на запросы, работу в архивах и с картами. Наконец, удалось выяснить, что Константин Маримонов, фельдшер, не погиб в жестоких танковых сражениях на волгоградской земле. Он помог одному из бойцов выжить – выкопал его после взрыва из земляного вала. Тот в благодарность отдал ему свою ложку, медик же вручил свою.

Судьба нового владельца неизвестна. Возможно, он погиб в те страшные дни. Но фельдшер выжил. После этого было много боев, множество раз Константин Маримонов был на волоске от гибели. Но прошел войну и вернулся домой с тремя орденами Красной звезды и фронтовым блокнотом, в котором указал, что был и в сталинградских боях.

Дочь и внучка были очень рады, что еще одна история об отце получила вещественное доказательство. 10 мая они приедут в Ильевку к ребятам, благодаря которым это стало возможно. Поисковики и конно-спортивный клуб приглашают всех желающих на показательную программу в 13-00 на улицу Донскую. Также съездят родственники и к тому самому месту, где нашли несколько лет назад старую алюминиевую ложку.

Константин Маримонов вернулся с войны с тремя орденами Красной звезды. Фото: кадр из фильма "Рассказ солдатской ложки (битва под Сталинградом)"

ИСТОЧНИК KP.RU