Волгоградцы передали награду защитника Сталинграда его наследникам

СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-09T16:36:56+03:00

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Каждый именной солдатский жетон, каждая медаль, которую даже спустя почти восемь десятилетий находят поисковики в волгоградской земле - это история человека и непростой судьбы. В марте члены Российского военно-исторического общества откопали у поселка Орловка в Городищенском районе медаль «За отвагу». Выяснилось, что принадлежит она Василию Клещевникову. Он был командиром башни в танке. В боях под Орловкой он уничтожил 1 зенитную пушку, 3 пулемета, 2 автомашины и до 20 фашистов. Его танк подбили, тогда он пересел на другой и уничтожил еще 3 ПТО, 2 пулеметных гнезда и до 35 солдат и офицеров противника.

Родственники героя приехали в Волгоград из Татарстана за наградой. Фото РВИО.

Поисковики отыскали родственников погибшего под Сталинградом героя. Сегодня они живут в Республике Татарстан. 8 мая они приехали в Волгоград, где им вернули награду - их семейную реликвию. В торжественной обстановке родственникам Клещевникова передали медаль, наградной лист и фрагмента танка Т-34, в котором воевал герой на высоте 147,6.

На месте гибели защитника Сталинграда установили пока символический памятный камень. Фото РВИО.

А на месте гибели защитника Сталинграда установили пока символический памятный камень, к которому школьники возложили цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU