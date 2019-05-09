На параде в День Победы трем волгоградцам стало плохо от жары

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-09T15:33:22+03:00

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День Победы в этом году выдался в Волгограде как никогда жарким. Солнце припекало, испаряя остатки влаги после вчерашнего ливня. Столбик термометра поднялся до отметки +27 градусов. Поэтому неудивительно, что некоторым волгоградцам понадобилась медпомощь. Благо, что медики сегодня работают на всех мероприятиях, и вовремя оказались рядом.

- Сегодня 12 бригад «скорой помощи» работает в особом режиме: они курсируют по улицам города и присутствуют на всех массовых мероприятиях, праздничных площадках, местах большого скопления людей. Так, Парад Победы сопровождали четыре бригады «скорой помощи» и две мобильные бригады. Трое волгоградцев обратились к медикам из-за перегрева на солнце. Все они получили помощь не месте, госпитализация никому не потребовалась, - рассказывают в администрации Волгограда.

Три «кареты» двигались вместе с «Бессмертным полком» - в этом году впервые рядом с колонной шли волонтеры-медики. Автомобили скорой также дежурили у подножия Мамаева кургана и пантеона Воинской славы. Благо, здесь реальная помощь врачей никому не потребовалась.

Кстати, в период майских праздников в особом режиме работают не только неотложки, но и медучреждения города.

- Рядом с врачами на каждом мероприятии находятся координаторы, которые взаимодействуют с подстанцией и больницами. Они оперативно вызывают бригаду на замену или для усиления сил и средств - такой механизм помогает эффективно выстраивать процесс работы, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU