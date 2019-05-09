«Трамвай Победы» прокатил волгоградцев на 9 мая

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-09T11:35:51+03:00

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9 мая специально для жителей Волгограда пустили праздничный «Трамвай Победы», который ходит по маршруту №11. До обеда общественный транспорт возил горожан по городу. Пассажиры смогли окунуться в атмосферу военных лет. Сам вагон украсили надписями, а в салоне организовали фотозону, где желающие сделали снимки на память под фронтовые песни.

- На красно-желтых бортах «Трамвая Победы» изображены сцены боевых сражений, символы Победы и, конечно же, главный символ города-героя - скульптура «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане. Внутри вагон празднично украшен яркими лентами и воздушными шарами, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Кстати, цена за билет осталась прежней. Не изменился проезд для льготников и владельцев карты «Волна». Акция продлилась до обеда, организовали ее комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда и МУП «Метроэлектротранс».

ИСТОЧНИК KP.RU