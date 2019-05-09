На юге Волгограда поисковики нашли 19 снарядов времен войны

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-09T09:01:52+03:00

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Почти два десятка артиллерийских снарядов времен Отечественной войны нашли волгоградские поисковики-любители недалеко от поселка Гули Королевой Волгоградской области на обычном поле. О целом складе боеприпасов они и сообщили военным. На место приехали саперы. Такие снаряды обычно уничтожают на полигоне, но для этого их нужно аккуратно транспортировать.

- В мотострелковое соединение ЮВО заявка на разминирование поступила через военный комиссариат области. Саперы соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, извлекли снаряды из земли, транспортировали на полигон Прудбой и уничтожили, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Подобные находки – не редкость. После войны под землей до сих пор хранятся всевозможные боеприпасы, которые время от времени находят то специалисты, то любители. С начала 2019 года военные подорвали уже более 500 снарядов различного калибра.

ИСТОЧНИК KP.RU