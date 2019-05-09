2019-05-09T09:01:52+03:00
Политика

На юге Волгограда поисковики нашли 19 снарядов времен войны

Их уничтожили на полигоне Прудбой
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЮВО.Фото: пресс-служба ЮВО.
Изменить размер текста:

Почти два десятка артиллерийских снарядов времен Отечественной войны нашли волгоградские поисковики-любители недалеко от поселка Гули Королевой Волгоградской области на обычном поле. О целом складе боеприпасов они и сообщили военным. На место приехали саперы. Такие снаряды обычно уничтожают на полигоне, но для этого их нужно аккуратно транспортировать.

- В мотострелковое соединение ЮВО заявка на разминирование поступила через военный комиссариат области. Саперы соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, извлекли снаряды из земли, транспортировали на полигон Прудбой и уничтожили, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Подобные находки – не редкость. После войны под землей до сих пор хранятся всевозможные боеприпасы, которые время от времени находят то специалисты, то любители. С начала 2019 года военные подорвали уже более 500 снарядов различного калибра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На День Победы Волгоград вернул себе имя Сталинград
Вышел в магазин и не вернулся: волонтеры ищут волгоградца с тростью
Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества на Мамаевом Кургане
Поппури от военного оркестра и салют: в Волгограде отмечают День Победы
В 2020 году в больнице №7 Волгограда начнут строить отделение реабилитации
Юные футболисты «Ротора» завоевали три награды на «Кубке Победы»
Волгоградка хотела отомстить сожителю, но за клевету сама пойдет под суд
9 мая за порядком в Волгограде будут следить более трех тысяч полицейских
Лжериелторам, укравшим у волгоградцев 38 миллионов рублей, грозит по десять лет колонии
Многодетная астраханка связала и задушила подушкой своего супруга
В Волгограде родители отсудили у УК 50 тысяч за покалеченную дверью подъезда дочь
В Волгограде новую улицу назовут в честь Клементины Черчилль
За три месяца в Волгоградской области родилось более пяти тысяч малышей
Троих астраханцев на лодке унесло в Каспийское море: одного не нашли
Директор детского дома в Котово работал по липовому диплому
В Волгограде после репетиции парада обрушился кусок потолка в переходе на Мира