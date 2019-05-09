На День Победы Волгоград вернул себе имя Сталинград

СЕГОДНЯ 08:39 2019-05-09T08:51:04+03:00

9 мая и еще пять раз в году наш город носит историческое название

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Вот уже шесть лет подряд на 9 мая Волгоград вновь становится Сталинградом. Причем официально. Такое решение наши региональные власти приняли в 2013-м. Поэтому сегодня мы проживем еще один день в Сталинграде.

Исторические имя в наш город возвращается шесть раз в году: 2 февраля – в день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинграде, 22 июня – в День памяти и скорби, 23 августа – в день памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда фашистской авиацией, 2 сентября – в день окончания Второй мировой войны и 19 ноября – в день начала Сталинградской битвы.

Напомним, что попытки навсегда вернуть Волгограду имя Сталинград предпринимаются с регулярной частотой. Как минимум несколько раз в год какой-нибудь депутат или общественный деятель заявляет о том, как это нужно и важно. Но у самих волгоградцев на этот счет другое мнение. Так что пока балансом в этом долгом споре выступает именно решение о переименовании города шесть раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU