Вышел в магазин и не вернулся: волонтеры ищут волгоградца с тростью

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-09T08:36:59+03:00

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Полицейские и волонтеры разыскивают пропавшего Александра Маркина с 4 мая 2019 года. Именно в этот день 68-летний пенсионер из Советского района Волгограда вышел из дома и не вернулся. Проживает он на улице Аренского на остановке Авторынок. Около пяти часов вечера мужчина пошел в магазин «Покупочка», после чего на связь больше не выходил.

- Рост около 170 сантиметров, одет в камуфляжную куртку и спортивные штаны, прихрамывает и ходит с тростью, - рассказали КП-Волгоград в "Волгоградской региональной общественной организации "ВолгоСпас - Поиск пропавших детей"'.

Чтобы повысить результативность поисков, волонтеры распространили информацию об исчезнувшем волгоградце в социальных сетях. Информацию о местонахождении Александра Маркина можно сообщить волонтерам: 8(905)397-94-56 или полиции: 8(969)655-91-45, 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU