В 2020 году в больнице №7 Волгограда начнут строить отделение реабилитации

СЕГОДНЯ 18:57 2019-05-08T18:57:19+03:00

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Строительство современного многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации на базе больницы №7 Волгограда уже не мечта, а реальность. Сегодня управлление капстроительства Волгоградской области заключило государственный контракт на разработку проекта. Как следует из документации, представленной на сайте госзакупок, победителем аукциона стало ГУП Самарской области «Террниигражданпроект». Сумма контракта - почти 4 миллиона рублей. За эти деньги самарский институт обязуется выполнить проектирование до конца 2019 года. А уже в 2020-м планируют приступить к строительству отделения.

Как рассказывают в облстрое, в отделении будут залы лечебной физкультуры для групповых занятий, кинезотерапии, роботомеханотерапии, кабинет ЛФК и массажный кабинет, мультиструйный бассейн, тренажерный блок, кабинет электросветолечения. Также предусмотрены вспомогательные, санитарно-гигиенические, служебно-бытовые помещения, комнаты для персонала.

- Отделение реабилитации рассчитано на 100 посещений в день, прием пациентов будет идти в две смены, - уточняют «КП-Волгоград» в областной администрации.

Напомним, больница №7 за последние годы значительно преобразилась, здесь уже капитально отремонтированы детские отделения, роддом, обновляются корпуса для взрослых, поликлиника. В планах также полностью обновить отделение переливания крови.

- В результате седьмая больница будет полностью соответствовать задачам макромедицинского центра, где будут сосредоточены все основные медицинские службы, - говорят в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU