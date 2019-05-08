Юные футболисты «Ротора» завоевали три награды на «Кубке Победы»

СЕГОДНЯ 18:11 2019-05-08T18:11:46+03:00

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Традиционно в канун Дня Победы в Волгограде проводится футбольный турнир среди детских команд «Кубок Победы». В этом году побороться за награды приехали пятьдесят команд с разных уголков страны - Московской, Астраханской областей, Республик Чувашия, Мордовия, Удмуртия, и других Волгоград представляли юные воспитанники клуба «Ротор». Как хозяева турнира и потомки сталинградцев, конечно же, наши футболисты не могли проиграть. И они старались как могли. Сразу в трех возрастных категориях они завоевали высшие награды - среди команд с участниками 2004, 2008 и 2010 годов рождения.

- Еще три «Кубка» выиграли юные футболисты из Находки (2006 и 2007 годов рождения) и Чебоксар (2005 года рождения), - сообщают в облспорткомитете.

Кроме Кубков победители получили еще и специальные призы футбольного клуба «Ротор».

Кстати, в этом году в регионе пройдут еще два всероссийских футболльных мероприятия - финалы турниров «Кожаный мяч» и «Колосок».

ИСТОЧНИК KP.RU